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  3. Son dakika: Tarih verdi! Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim ile ilgili açıklama

Son dakika: Tarih verdi! Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim ile ilgili açıklama

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması geldi. Selçuk, ''Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Son dakika: Tarih verdi! Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim ile ilgili açıklama

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından uzaktan eğitime ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Yarıyıl tatili sonrasındaki planlamaları ile tablet bilgisayar dağıtımlarının geldiği nokta ile ilgili paylaşım yapan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz. Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilerimize ulaştı. 500 bin hedefimize çok yakınız."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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