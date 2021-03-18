Son dakika | Tarihçi Mehmet Genç yaşamını yitirdi

Son dakika haberi.. Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet döneminde iktisadi gelişmeleri anlatan önemli çalışmalarıyla bilinen tarihçi Mehmet Genç vefat etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabında taziye mesajı paylaştı. Kalın; tarihçi Mehmet Genç ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun."

MEHMET GENÇ KİMDİR?

Osmanlı iktisat tarihi üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınan ünlü tarihçi Mehmet Genç 1956'da başladığı doktorasını 40 sene sonra 1996'da tamamlamıştır.

Mehmet Genç hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Mehmet Genç kimdir?