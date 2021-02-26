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  3. SON DAKİKA! Tarım Bakanı Pakdemirli'den müjde: Destek ödemeleri bugün başlıyor!

SON DAKİKA! Tarım Bakanı Pakdemirli'den müjde: Destek ödemeleri bugün başlıyor!

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaklaşık 140 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA! Tarım Bakanı Pakdemirli'den müjde: Destek ödemeleri bugün başlıyor!

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, balon balığı avcıları için belirlenen yaklaşık 140 milyon liralık destek ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu. 

Yazılı açıklamayla müjdeyi veren Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ve balon balığı avcılığı ödemelerine ilişkin 140 milyon liralık desteğin bugün itibarıyla hesaplara aktarılacağını belirtirken hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında 9 bin 824 üreticiye 60 milyon 719 bin 827 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında ise 66 bin 128 üreticiye 78 milyon 606 bin 301 lira ödeme yapılacağını belirtti. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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