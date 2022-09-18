Son dakika! Tayvan'da 7.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... Tayvan'da 7.2 büyüklüğünde deprem!

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Son dakika! Tayvan'da 7.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... Tayvan'ın güneydoğusundaki Yujıng'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD tsunami uyarı sistemi Tayvan'daki deprem sonrası tsunami uyarısı yayınladı.

DEPREM REVİZE EDİLDİ

Ayrıca ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'da 6.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını açıkladı. USGS tarafından 7.2 olarak duyurulan ve 6.9 olarak revize edilen depremde şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

BİRÇOK KENTTE HİSSEDİLDİ

Yerel saatle 14.44'te meydana gelen depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Başkent Taipei dahil olmak üzere birçok kentte hissedilen deprem yaklaşık 20 saniye sürdü.

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