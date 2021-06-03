Son dakika | TBMM Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi hakkında flaş açıklama

Son dakika... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi hakkında sorulan soruya Başkan Şentop," Konu 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir, bunu kim açıkların ötesine geçerek beni itham eden bir iftirada bulunmuştur. Kılıçdaroğlu beni hedef alan iftirada bulundu. Yalan olduğunu bildiği halde böyle bir ithamda bulunmuştur. Bu kişinin siyasi bunaklık içerisinde olduğu veya bilerek kasten yapıyor ise bunun haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyledim. Bunu bilen de ben değilim açıklayacak olan da ben değilim. Ben de 10 bin dolar alan kimdir, açıklansın diyorum." yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker yayımladığı videoda, bir milletvekiline 10 bin dolar maaş verdiğini iddia etmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da bu kişinin ismini bildiğini ifade ederek," Bu bir siyasetçi savcıya açıklayacağım" demişti.

Kılıçdaroğlu'da bu konuda TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u hedef alarak, "TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu kara gölgeyi kaldırmak zorundadır. Şentop bu 10 bin dolar konusuna sessiz kalamaz. Sessiz kalıyorsa "acaba o da mı alıyor" diye sorulur" ifadelerini kullanmıştı.