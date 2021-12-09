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  3. Son dakika | Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Nebati'den flaş açıklama

Son dakika | Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Nebati'den flaş açıklama

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika | Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Nebati'den flaş açıklama

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Bu yılın sonunda cari açığın milli gereli oranının yüzde 2,6’nın altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Cari açığın milli gelire oranı noktasında yıl sonunda inşallah müjdeli rakamları paylaşacağız.

*Enflasyonla mücadele konusunda önümüzdeki dönemde de para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümü ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek ve kalıcı olarak düşük seviyelere indireceğiz.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler. Nasıl ki, enflasyonun 19 yıl boyunca toplam ve her yıl itibarıyla üzerinde asgari ücret verdiysek, bugün de işçimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Detaylar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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