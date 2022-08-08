Son dakika | Tekrarı düzenlenecek olan KPSS'nin yeni tarihi belli oldu!

Sorular hakkında çıkan iddialar nedeniyle iptali duyurulan KPSS'nin yeni tarihi belli oldu. ÖSYM'nin açıkladığı yeni tarih detayı haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Tekrarı düzenlenecek olan KPSS'nin yeni tarihi belli oldu!

31 Temmuz'da 100 binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası sosyal medyada soruların sızdırıldığına dair iddialar yayılmış, iddialar sonrası sınav iptal edilmişti. Devlet Denetleme Kurulu tarafından soruşturma başlatılmış ve soruların benzerliği teyit edilmişti. Sınavın iptal edildiği duyurulduktan sonra yeni sınavın ne zaman gerçekleştirileceği merak ediliyordu. Bugün sınavın yeni tarihine dair ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Son dakika | Tekrarı düzenlenecek olan KPSS'nin yeni tarihi belli oldu!

ÖSYM YENİ TAKVİMİ DUYURDU

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu (ÖSYM) tarafından yapılan yeni açıklama şöyle:

"ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde

yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur."

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