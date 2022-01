Son dakika | Temel Karamollaoğlu'nun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!

Son dakika haberi... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı aktarıldı.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada Karamollaoğlu'nun sağlığının iyi olduğu karantina süresini evinde dinlenerek geçireceği belirtildi.

İşte Saadet Partisi'nden Temel Karamollaoğlu'nun durumuna ilişkin yapılan açıklama:

"Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’nun Kovid testi pozitif çıkmıştır. Genel Başkanımızın sağlığı iyi olup evinde dinlenerek karantina süresini geçirecektir."

TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

Temel Karamollaoğlu, 7 Haziran 1941 tarihinde Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. 1959 yılında burslu olarak okuduğu İngiltere'ye gitti. İngiltere'de bir üniversite olan The Victoria University of Manchester ve The University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden 1964 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı yerde 1967 yılında tamamladı. 1975 yılında Sanayi Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü olarak görev yaptı. Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanıdır.

