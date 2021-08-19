Son dakika | Terör örgütüne hava darbesi: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele hainlerin emellerine izin vermeyen Türk Silahlı Kuvvetleri mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da tespit edilen teröristlere hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK’ya bir ağır darbe daha!

Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!"