Son dakika| TFF açıkladı: 33.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33.haftasında oynanacak olan maçların hakemlerini duyurdu.
Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), internet sitesinden yapılan açıklamada Süper Lig’de 33. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Buna göre Beşiktaş-Alanyaspor maçında Ümit Öztürk, Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında da Halis Özkahya düdük çalacak.
Galatasaray ise 33.haftayı bay geçecek.
Süper Lig’de haftanın hakemleri şöyle:
6 Nisan Salı
16.00 Göztepe-Ç.Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Fatih Karagümrük-A.Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Trabzonspor-Kayserispor: Atilla Karaoğlan
7 Nisan Çarşamba
16.00 Gençlerbirliği-BB Erzurumspor: Suat Arslanboğa
16.00 İH Konyaspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
19.00 FT Antalyaspor-DG Sivasspor: Özgür Yankaya
19.00 Beşiktaş-Alanyaspor: Ümit Öztürk
8 Nisan Perşembe
16.00 Denizlispor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
16.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya