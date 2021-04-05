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  3. Son dakika| TFF açıkladı: 33.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Son dakika| TFF açıkladı: 33.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33.haftasında oynanacak olan maçların hakemlerini duyurdu.

Son dakika| TFF açıkladı: 33.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), internet sitesinden yapılan açıklamada Süper Lig’de 33. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Buna göre Beşiktaş-Alanyaspor maçında Ümit Öztürk, Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında da Halis Özkahya düdük çalacak.

Galatasaray ise 33.haftayı bay geçecek.

Süper Lig’de haftanın hakemleri şöyle:

6 Nisan Salı

16.00 Göztepe-Ç.Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Fatih Karagümrük-A.Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Trabzonspor-Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 Nisan Çarşamba

16.00 Gençlerbirliği-BB Erzurumspor: Suat Arslanboğa
16.00 İH Konyaspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
19.00 FT Antalyaspor-DG Sivasspor: Özgür Yankaya
19.00 Beşiktaş-Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 Nisan Perşembe

16.00 Denizlispor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
16.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya

Tayfun Altuntaş
Editör
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