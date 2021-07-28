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  3. Son dakika | TFF açıkladı! İşte seyircilerin stadyumlara alınması için gereken uygulamalar...

Son dakika | TFF açıkladı! İşte seyircilerin stadyumlara alınması için gereken uygulamalar...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yapılan istişareler sonrası Türkiye Futbol Federasyonu seyircilerin stadyumlara giriş şartlarını belirledi.

Son dakika | TFF açıkladı! İşte seyircilerin stadyumlara alınması için gereken uygulamalar...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yapılan istişareler sonrası Türkiye Futbol Federasyonu seyircilerin stadyumlara giriş şartlarını belirledi.

Süper Lig ve TFF 1. Lig için Seyircilerin Stadyumlara Girişi:

1. Seyircilerin stadyumlara girişleri, HES/Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerine Passolig'in ulaşmasına onam vermesi gerekmektedir.

2. HES uygulaması ile Covid-19 aşıları kontrol edilen ve HES'in onay verdiği seyirciler stadyuma girebilirler.*

3. Aşı olmamış ve Covid-19 geçirmemiş seyircilerin müsabaka gününden 48 saat önce PCR testi yaptırmaları gerekir.

4. Covid-19 geçirmiş ancak müsabaka tarihi itibarı ile henüz aşı takvimini tamamlamamış seyirciler HES onayı ile stadyuma girebilirler.**

5. Seyircilere yönelik HES uygulama sorgulamaları Süper Lig ve TFF 1. Lig için Passolig ile yapılacaktır.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig için Seyircilerin Stadyumlara Girişi:

1. Seyircilerin stadyumlara girişleri Süper Lig ve 1. Lig için belirlenen şartlar dahilinde ev sahibi kulübün sorumluluğunda HES kodu kontrolü ile yapılır.

* Aşı olmuş seyircilerin son aşı tarihlerini takip eden 14 günden sonra başlamak üzere 180 gün süre ile herhangi bir teste ihtiyaçları yoktur.

** Covid-19 geçirmiş seyircilerin 180 gün süre ile test yaptırmalarına gerek yoktur.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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