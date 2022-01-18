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  3. Son dakika! TFF açıkladı, Süper Lig hakeminin Covid-19 testi pozitif çıktı!

Son dakika! TFF açıkladı, Süper Lig hakeminin Covid-19 testi pozitif çıktı!

Son dakika! TFF, Süper Lig'de görev yapan bir hakemin corona virüsü (koronavirüs) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika! TFF açıkladı, Süper Lig hakeminin Covid-19 testi pozitif çıktı!

Son dakika haberi... Koronavirüs dalgası Süper Lig'e etki etmeye devam ediyor. Kulüplerde personel ve futbolcularda görülen pozitif vakalar hakem kadrosuna da sıçradı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre bir Süper Lig hakeminin yapılan testi pozitif çıktı.

TFF tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir Süper Lig Hakemimizin bugün yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Son dakika! TFF açıkladı, Süper Lig hakeminin Covid-19 testi pozitif çıktı!

 

Ramazan Sarı
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