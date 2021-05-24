Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir, seyircili maçlar için tarih verdi

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş BeiN Sports'ta Güntekin Onay'ın sorularını yanıtladı. 2020-2021 yılı sezonunu değerlendirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçlarla ilgili konuşan Özdemir, "Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz." dedi.

Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:

"Eleştirilmemek mümkün değil. Biz, her kararı Türkiye'deki futbol için alıyoruz. Elimizden geldikçe de adaletli karar almaya çalışıyoruz. Her kulübe eşit olmaya çalışıyoruz"

"Kulüpler Birliği'nden küme düşmeme konusunda toplu bir karar geldi, biz çok düşündük. Onlara hak vererek, düşmeyi kaldırmıştık. Bütün liglerden düşmeyi kaldırdık ve 21 takımla oynandı. Zor bir sene oldu. Biz ve kulüplerimiz, birbirimize destek olduk ve ligi tamamladık"

"Böyle bir lig yaşanmadı. Son haftalara 2 takım şampiyonluk için yarışarak girerdi. Ama bu sezon 3 takım eşit şansla son haftalara girdiler"

"1. Lig finalini İzmir'de oynatmayı düşündük. Uygun olan tek stadyum Göztepe Stadyumu'ydu, orası da bakımdaydı. İki takımın yetkilileriyle konuşup, finali İstanbul'a aldık"

"Elimizden geldikçe, takımların şartlarını da göz önünde bulundurarak bütün ulusal kupa final maçlarını Olimpiyat Stadyumu'nda oynatmak istiyoruz"

ÜÇ BÜYÜKLERİN DURUMUNU DEĞERLENDİRDİ

"Sezon başında Fenerbahçe çok iyi bir kadro kurdu, çok transfer yaptı. Erol Bulut ile sezona başladılar ve sezona da çok iyi başladılar. Herkes dedi ki 'Bu sene Fenerbahçe sezonudur', 'Fenerbahçe şampiyon olacak zaten federasyon da buna yardım ediyor', 'Bunun ismi fenerasyondur' dediler. Bütün her şey buna dizayn edilmiş gibi oldu. Böyle konuşmalar devam ederken arkasında Galatasaray , öne geçmeye başladı. Dediler ki 'Yine Galatasaray'a büyük destek var, plan - program böyle işliyor'. Sonra bir ara Beşiktaş öne geçti ve ilk yarıyı lider tamamladı. Sonra bununla ilgili, 'Beşiktaş'a düzen var' denildi. Ama öyle oldu ki son 3 haftaya gelindiğinde 3 takım da eşit şansla son 3 haftaya girdiler. 2 gol farkla da Beşiktaş şampiyon oldu. Süper Lig'de şampiyon ve TFF 1. Lig'de çıkan takım hakkında kimse bir şey konuşmuyor"

TFF 1.LİG'DE VAR 2022-2023 SEZONUNDA UYGULANACAK

"TFF'nin 1. lig takımlarıyla, onların kulüpler birliğiyle toplantılar düzenledik. 2021-22 sezonunda TFF 1. Lig'e de getirmek istedik. Fakat stadyumların teknik kapasiteleri buna yeterli değil. Ama kararımızı aldık ve 2022-23 sezonunda da bu uygulanacak"

"VAR konusunda rakamların daha iyiye gittiğini görüyoruz. Kimse kalkıp VAR iyi değil, kötüye gidiyor şeklinde bir şey söylemesin. İnanın İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya'da da bu rakamlar bizimkilere yakındır. Gelecek yıl, bu yıldan çok daha iyi rakamları göreceğiz"

"VAR sistemi futbolda vazgeçilmez bir nokta olmalıdır ve olacaktır. Hedefimizle 1. ligden sonra 2. lige ve 3. lige de getirmeliyiz. VAR sistemimizin gerekliliği hepimiz tarafından kabul edilecektir"

GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ

"Avrupa'da gol çizgisi teknolojisi uygulamaya başlanırsa biz de bunu yapmaya hazırız"

"Hedefimiz yeni yapılacak genel kurula kadar bu kurullarımızla devam etmek. Ancak yeni bir spor yasası var mecliste. Ligler başlamadan evvel Mali Genel Kurul'umuzu yapacağız. Orada tüzüğümüz ile ilgili bazı değişiklikler yapmayı, spor yasasıyla bunu uyumlu hale getirmeyi düşünüyoruz. Bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar var. O kararlarla bizim kurulları uyumlu hale getirmek gibi bir çalışmamız var. Bunu da getirip bizim genel kurulumuza sunacağız. Bununla ilgili genel kurul kararını almak adına çalışmalarımızı yapmaktayız"

MHK'YA TEŞEKKÜR ETTİ

"MHK'ye ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 10 maç aynı anda oynanıyor. Bunlara verilen hakemler, VAR'daki arkadaşlar, görevliler, temsilciler ile büyük bir iş başardığımızı düşünüyorum"

"PFDK ve Tahkim Kurulu başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Onlarla devam etmek istiyoruz ve edeceğiz"

"CANIMIZIN YETTİĞİ KADAR BU GÖREVİ GÖTÜRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

"'Benim burada ne işim var?' dediğim kendi kendime çok oldu. Ama bir görevdir. Gelmişiz, aday olmuşuz. 4 yıl olarak göreve geldik. Uzun bir süre ama aday olduk ve sağ olsunlar destek verdiler, göreve geldik. Biz bunu götürmek zorundayız. Canımızın, gücümüzün yettiği kadar bu görevi götürmeye çalışacağız"

SÜPER LİG VE TFF 1.LİG'DE KAÇ TAKIM MÜCADELE EDECEK?

"8.5 ayda 2 bin 692 maç yapıldı. 9 hafta, hafta içi oynadık. Buna Kadınlar Ligi'ne de ekleyebiliriz. 2750 maça yakın maç yaparak sezonu tamamladık"

"Ana hedefimiz 18 takım olmalı. 20 takımla bile sıkışık bir sezon olduğu gözükmekte. TFF 1. Lig'in de 18 takım ile oynanması gerektiğini düşünüyoruz. Her sene 3 takım yerine 4 takım düşerek bu ligleri bu şekilde dizayn etmeyi düşünüyoruz. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Böyle bir şey yapmayı planlıyoruz"

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLARA İLİŞKİN BAŞVURULAR

"Şimdi ilk müracaatı Fenerbahçe yaptı ama yalnız Fenerbahçe ile bu iş kalmadı. Samsun'dan Ankara'ya, Eskişehir'e, İzmir'e birçok takım da bu maddeden istifade etmek için federasyonumuza müraacat ettiler. Bazı takımların da buna karşı görüşleri oldu. O da bizim federasyonumuzun hukuk kurulunda. Hukuk kurulumuz bunları inceliyor. Yakın zamanda en doğru hukuksal kararı vereceğimize biz inanıyoruz. Biz kararı verdikten sonra bunun itiraz yolları da açık. Bunun önü açık. Biz, bir karar vereceğiz. Bir kısım memnun olacak, bir kısım olmayacak. En kısa sürede kararı vereceğiz"

"BEŞİKTAŞ VE FEDERASYON OLMAK ÜZERE SEVİNÇ DUYDUK"

"Chelsea, 4. oldu. Başta Beşiktaş ve biz federasyon olmak üzere büyük sevinç duyduk. Bu sene son senemiz, gözümüz aydın. Bir takımımız, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyor"

"Kuzu kuzu oynayacaklar lafı, benim ağzımdan çıkmış bir şey değil. Bunu bir gazete yazmış, onları da kendileri yazmışlar. Ben böyle bir şey söylemedim"

"Niye yalanlamadım? Her söylenene bakarsam, benim zamanım kalmaz. İngiltere'nin kararı aldığı gün, Chelsea ve Manchester City stadı gezdiler, antrenman sahalarını gezdiler, otellere baktılar. Çok beğendiler"

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİN İSTANBUL'DAN ALINMASI

"Hepsini gördükten sonra teşekkür ettiler ama Birleşik Krallık, bir siyasi karar aldı. Her türlü siyasi girişimi yaptık. Bu maçın Wembley'de olmasına karşı geldik. UEFA da sağ olsun, maçı Porto'ya aldı. İnanıyoruz ki UEFA bize bir final verecek"

"Biz 2023'e talibiz. Hem cumhuriyetin hem de TFF'nin kuruluş yılı. UEFA, görüşmeleri yapıyor. İlk yönetim kurulu toplantısında karar alacaklar"

"Ceferin, Cumhurbaşkanımıza mektup yazdı. Maçı alıyorum ama seyircili maçlarla karşılığını vereceğim dedi. Onlarla ilişkilerimiz çok iyi"

YABANCI KURALI DEĞİŞECEK Mİ?

"Bizim alınmış bir kararımız vardı. 14 tane sözleşme yapabilecek ama sahada en fazla 8 oyuncu olacak şeklinde. Fakat kulüplerden pandemi dolayısıyla müracaatlar geldi ve bu uygulamayı 1 yıl öteledik. Bu yılı konuşalım. Bu yılda neler olmuş? 2019-20 sezonunda yabancı sayısı ortalama 7.7'ymiş. Bu yıl ise 7.12 ile tamamlanmış. Hemen hemen aynı. Şampiyon Beşiktaş, 8.48 ile oynamış. Galatasaray, 6.95 ile oynamış. Fenerbahçe, 5.5 ile oynamış. Daha çok Türk oyuncu ile oynamış. Trabzonspor, 7.15 ile oynamış. Süper Lig'de ilk 11'de en fazla yabancı sayısı ortalaması Hatayspor'da olmuş. 9.23 ile oynamışlar. Süper Lig'de ilk 11'de en az yabancı oynatan takım 4.98 ile Göztepe olmuş. Göztepe'yi, Fenerbahçe'yi, Altınordu'yu kutlamak lazım. Hiç yabancıları yok ve bugün Play-Off finali oynuyorlar"

"Bu yıl ne yapacağız? Şu anda görüşme halindeyiz. Süper Lig Kulüpler Birliği, mektubu yazdı. Aynen devam edilmesini istiyor. 14 yabancı ve sahada sayı serbest olsun. Şu anda bunu inceliyoruz. Bugün, yarın kararını verip açıklayacağız. Bu yılda uygulamayın diyorlar. 'Pandemi süreci devam ediyor, Türk futbolcuların fiyatları çok artıyor' deniyor. Bu yıl da devam edelim diye önerileri var"

"Hepsini düşünüyoruz, hepsini tartıyoruz. Kulüpler bu geçiş dönemini atlatalım düşüncesinde. Bugün Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, bana geldi. 'Ne olur el vurma' diyor. 'Aynen bu sistem devam etsin' diyor"

"Aynı mevkide birçok alternatifi olduğu için belki bu aşamada seçmedi ama Alpaslan'ın her zaman çok iyi oyuncu olduğunu biz biliyoruz. Göztepe, bu işe gerçekten çok katkıda bulunuyor"

SORU - CEVAP

Soru: Sizin şirketinizin Fenerbahçe'nin hisselerinde hissedar olduğu konusunda söylemler var. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz?

"2016 yılında hissemizi sattık biz. Zaten ondan sonra federasyona seçildim. Şubat ayında bunu resmi sitemizden de açıkladık. Bizim şirketimiz uluslararası şirketler tarafından denetleniyor. Her şeyimiz ortada ve açık. Bizim hiçbir hissemiz yoktur. Söylemeye devam ediyorlar. TFF'yi çok iyi yönetiyoruz"