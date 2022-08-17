Son dakika | TFF duyurdu: Spor Toto Süper Lig'in 3.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 3.haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | TFF duyurdu: Spor Toto Süper Lig'in 3.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 3.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 3.hafta maçlarının hakemleri şöyle:

19 Ağustos Cuma:

21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: Ali Şansalan

20 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

21 Ağustos Pazar:

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

22 Ağustos Pazartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: Burak Şeker

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

Son dakika | TFF duyurdu: Spor Toto Süper Lig'in 3.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu

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