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  3. Son dakika| TFF duyurdu: VAR sistemi 2022-2023'de TFF 1.Lig'de uygulanacak

Son dakika| TFF duyurdu: VAR sistemi 2022-2023'de TFF 1.Lig'de uygulanacak

Son dakika... TFF'den yapılan açıklamada VAR sisteminin 2022-2023 sezonundan itibaren TFF 1.Lig'de de uygulanacağı ifade edildi.

Son dakika| TFF duyurdu: VAR sistemi 2022-2023'de TFF 1.Lig'de uygulanacak

Son dakika... Süper Lig'de uygulandığından bu yana tartışmaları beraberinde getiren VAR sistemi için yeni bir karar alındı. TFF'den yapılan açıklamada  Yönetim Kurulu, 30 Mart 2021 Salı günü yaptığı toplantıda TFF 1. Lig’de 2022-2023 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem Sistemi’nin uygulanmasına karar verdiği ifade edildi. 

ALT YAPI HAZIRLANACAK

Bu kapsamda FİFA ile TFF Yönetim Kurulu protokol imzalayacak. Riva'da bulunan 
bulunan TFF VAR Merkezi ve TFF 1. Lig maçlarına ev sahipliği yapacak stadyumlardaki fiziki ve teknolojik altyapı çalışmaları, VAR, AVAR ve operatör kadroları gibi protokolde yer alan tüm konularda hazırlıkların eksiksiz olarak yapılması amacıyla uygulamanın bir sonraki sezon başlamasını karara bağladı. 

Son dakika| TFF duyurdu: VAR sistemi 2022-2023'de TFF 1.Lig'de uygulanacak

TÜRKİYE, AVRUPANIN SAYILI ÜLKELERİNDEN BİRİ OLACAK

Söz konusu karar sonrası Türkiye, Süper Lig ve TFF 1. Lig olmak üzere en üst iki liginde  VAR sistemi  uygulanan Avrupa’nın sayılı ülkeleri arasında yerini almış olacak.

2018'DEN BERİ UYGULANIYOR

Açıklamada VAR sisteminin 2018-2019 sezonuyla birlikte Süper Lig’de hayata geçirildiği anımsatılarak Süper Kupa’nın yanı sıra TFF 1. Lig Play-Off maçları ile Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turdan itibaren uygulandığı bilgisi verildi.
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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