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Son dakika! TFF, EURO 2028 için UEFA'ya resmen başvurdu!

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası için resmi başvuru yapıldı. UEFA, yapılacak değerlendirmenin ardından kararını verecek.

Son dakika! TFF, EURO 2028 için UEFA'ya resmen başvurdu!

Son dakika: 2024 yılında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir sonraki turnuva için Türkiye'nin de aday olacağı haberleri dolanırken resmi başvurunun ne zaman yapacağı ise merakla bekleniyordu.

TFF, EURO 2028 için UEFA'ya resmi olarak başvuru yapıldığını açıkladı.

Son dakika! TFF, EURO 2028 için UEFA'ya resmen başvurdu!

"KARARI UEFA VERECEK"

TFF tarafından yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunu yaptı. UEFA, önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını verecek." ifadelerine yer verildi.

Son dakika! TFF, EURO 2028 için UEFA'ya resmen başvurdu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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