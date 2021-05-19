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  3. SON DAKİKA! Thodex soruşturmasında flaş gelişme: Son firari Zuhal Özer de yakalandı!

SON DAKİKA! Thodex soruşturmasında flaş gelişme: Son firari Zuhal Özer de yakalandı!

Son dakika haberi... Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, yatırımcıların paralarını alarak yurt dışına kaçtığı iddiaları üzerine açılan soruşturma kapsamında, hakkında arama çalışması başlatılan kilit isimler arasında yer alan son firari Zuhal Özer de yakalandı.

SON DAKİKA! Thodex soruşturmasında flaş gelişme: Son firari Zuhal Özer de yakalandı!

Son dakika haberi... Binlerce kişiyi mağdur ederek yurtdışına kaçan Thodex'in patronu Faruk Fatih Özer bir aydır aranıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Thodex soruşturması kapsamında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer de aranan şüphelilerdendi. Thodex şirketinin finans departmanında çalışanı firari şüpheli Rana Azap ve şirketinin yazılımcısı Oral Çınar'ın ardından son firari Zuhal Özer de yakalandı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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