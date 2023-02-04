Son Dakika: THY 238 İstanbul seferini iptal etti!

Türk Hava Yolları 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan 238 seferin yolcularının seferlerini iptal etti.

"238 SEFER İPTALİ YAPILMIŞTIR"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir. Misafirlerimiz uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilirler'' ifadelerine yer verildi.