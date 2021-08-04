SON DAKİKA| Ticaret Bakanı Mehmet Kuş'tan dikkat çeken açıklama: Fırsatçılar cezalandırılacaktır

SON DAKİKA...Ticaret Bakanı Mehmet Kuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yangın söndürme ekipmanlarında ücret artımı yapanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

Bakan Kuş paylaşımında; "Yangın söndürme ekipmanlarında (Yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi..) fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır.

Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır.

Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır." sözlerine yer verdi.