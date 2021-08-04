SON DAKİKA| Ticaret Bakanı Mehmet Kuş'tan dikkat çeken açıklama: Fırsatçılar cezalandırılacaktırBiontech ve Sinovac tarih olacak! Koronavirüsten kaynaklanan tüm hastalıklara karşı etkili "evrensel aşı" üretiliyorEmile isminin anlamı nedir, Emile ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çimen isminin anlamı nedir, Çimen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ünlü oyuncu Jennifer Aniston'un aşı olmayanlara karşı aldığı karar şaşkınlık yarattı!Cenay isminin anlamı nedir, Cenay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yelda isminin anlamı nedir, Yelda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?"Çocuk cerrahisinde en ufak özensiz yaklaşım çocuğun yaşamını sakat olarak geçirmesine neden olabilir!"Galatasaray ve Fenerbahçe dünyadaki en popüler 5 takım listesine girmeyi başardı!Sahra isminin anlamı nedir, Sahra ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA| Ticaret Bakanı Mehmet Kuş'tan dikkat çeken açıklama: Fırsatçılar cezalandırılacaktır

SON DAKİKA| Ticaret Bakanı Mehmet Kuş'tan dikkat çeken açıklama: Fırsatçılar cezalandırılacaktır

SON DAKİKA! Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar konusunda açıklama yapan Ticaret Bakanı Kuş, "Suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır." dedi.

SON DAKİKA| Ticaret Bakanı Mehmet Kuş'tan dikkat çeken açıklama: Fırsatçılar cezalandırılacaktır

SON DAKİKA...Ticaret Bakanı Mehmet Kuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yangın söndürme ekipmanlarında ücret artımı yapanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

Bakan Kuş paylaşımında; "Yangın söndürme ekipmanlarında (Yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi..) fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır.

 Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır. 

Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır." sözlerine yer verdi.

SON DAKİKA| Ticaret Bakanı Mehmet Kuş'tan dikkat çeken açıklama: Fırsatçılar cezalandırılacaktırSON DAKİKA| Ticaret Bakanı Mehmet Kuş'tan dikkat çeken açıklama: Fırsatçılar cezalandırılacaktır

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT