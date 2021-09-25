Son dakika | Ticaret Bakanı Mehmet Muş talimat verdi: 5 büyük zincir market için müfettiş görevlendirildi

Son dakika... Beş zincir marketin ürünlerin satışında fiyat artışı yapıp yapmadığının tespit için harekete geçildi. Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemlerde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışları olduğuna ilişkin vatandaşların Bakanlığa ilettiği başvuru ve şikayetlerin dikkate alınarak Ticaret İl Müdürlüklerinin 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğine aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimler sürdüğü aktarıldı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Açıklamanın devamında," Bununla birlikte, tüm ülke sathında faaliyet gösteren ve en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki üründe fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş’un talimatlarıyla Ticaret Müfettişleri görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"TÜKETİCİLERİN MAĞDURİYETİNE NEDEN OLANLARLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEKTE HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAKTA KARARLIYIZ"

Son olarak şunlar kaydedildi:

"Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."