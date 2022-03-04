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  3. Son dakika | Tokat'ta askerleri taşıyan servis aracı devrildi: Uzman Çavuş İsmail Ergin şehit oldu,3 asker yaralandı

Son dakika | Tokat'ta askerleri taşıyan servis aracı devrildi: Uzman Çavuş İsmail Ergin şehit oldu,3 asker yaralandı

Son dakika... Tokat'ta askerleri taşıyan servis aracı buzlanmanın etkisiyle yoldaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada Uzman Çavuş İsmail Ergin şehit oldu, 3 asker ise yaralandı.

Son dakika | Tokat'ta askerleri taşıyan servis aracı devrildi: Uzman Çavuş İsmail Ergin şehit oldu,3 asker yaralandı

Alınan bilgilere göre kaza Tokat-Niksar kara yolu Almus kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uzman Çavuş Mustafa Sağlam hakimiyetindeki 60 ACD 125 plakalı askerleri taşıyan servis aracı yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. 

Son dakika | Tokat'ta askerleri taşıyan servis aracı devrildi: Uzman Çavuş İsmail Elfin şehit oldu, 2 asker yaralandı

ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada sürücü Mustafa Sağlam ile araçta bulunan uzman çavuşlar İsmail Ergin, Muammer Kurt ve Ali Yiğit yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı Uzman Çavuş  İsmail Ergin sıkıştığı yerden çıkarılmasının ardından sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika | Tokat'ta askerleri taşıyan servis aracı devrildi: Uzman Çavuş İsmail Elfin şehit oldu, 2 asker yaralandı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılardan Elfin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hastanede Başhekim Dursun Tüzün'den bilgi alan Vali Ozan Balcı ve İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bastancı, daha sonra kaza yerinde incelemede bulundu.

Askerlerin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev yaptıkları öğrenildi.

(AA)

Son dakika | Tokat'ta askerleri taşıyan servis aracı devrildi: Uzman Çavuş İsmail Elfin şehit oldu, 2 asker yaralandıSon dakika | Tokat'ta askerleri taşıyan servis aracı devrildi: Uzman Çavuş İsmail Elfin şehit oldu, 2 asker yaralandıSon dakika | Tokat'ta askerleri taşıyan servis aracı devrildi: Uzman Çavuş İsmail Elfin şehit oldu, 2 asker yaralandı

Son dakika | Tokat'ta askerleri taşıyan servis aracı devrildi: Uzman Çavuş İsmail Elfin şehit oldu, 2 asker yaralandı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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