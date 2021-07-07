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  3. Son dakika | Tosuncuk Mehmet Aydın, nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Son dakika | Tosuncuk Mehmet Aydın, nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Son dakika... Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Son dakika | Tosuncuk Mehmet Aydın, nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Son dakika... Emniyetteki ifadesi alınan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, polis minibüsüne bindirilerek Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürüldü ve  burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Aydın, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesine getirildi.

Burada, polis eşliğinde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na çıkarılan Aydın'ın, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Ertaş tarafından ifadesi alındı.

TUTUKLANMASI İSTENDİ

Savcılık, yaklaşık 4 saat süren ifade alma işleminin ardın Aydın'ı tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Son dakika | Tosuncuk Mehmet Aydın, nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süredir firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

Aydın, 3 Temmuz'da 22.10'da getirildiği İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.

Son dakika | Tosuncuk Mehmet Aydın, nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

{TITLE_STRIP}Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Başına gelenleri anlattı, mal varlığını açıkladı

Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilmişti.

Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı!

MEHMET AYDIN İÇİN İSTENEN CEZA

Hakkında, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yeni bir soruşturma dosyası açılan Aydın'la ilgili devam eden davada ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
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