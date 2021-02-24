Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Son dakika... Trabzonpor ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 27.haftasında oynanacak olan maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Son dakika...Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 27.haftasında 28 Şubat Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor- Fenerbahçe maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Süper Lig'de oynanacak olan diğer maçların hakemleri şu şekilde:
Ligin 27. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:
26 Şubat Cuma:
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep: Erkan Özdamar
16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır
27 Şubat Cumartesi:
13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
28 Şubat Pazar:
16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu