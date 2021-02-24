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  3. Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Son dakika... Trabzonpor ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 27.haftasında oynanacak olan maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Son dakika...Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 27.haftasında  28 Şubat Pazar günü oynanacak olan TrabzonsporFenerbahçe maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig'de oynanacak olan diğer maçların hakemleri şu şekilde:

Ligin 27. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:  

26 Şubat Cuma:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep: Erkan Özdamar

16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır

27 Şubat Cumartesi:

13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü:  Atilla Karaoğlan

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

28 Şubat Pazar:

16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

Tayfun Altuntaş
Editör
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