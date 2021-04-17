Son dakika| Trabzonspor, Hatayspor'a diş geçiremedi: 1-1

Süper Lig'in 35.haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Atakaş Hatayspor karşısında Djaniny'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak 90+3.dakikada Atakaş Hatayspor penaltı kazandı. Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, 90+4.dakikada Diouf'un penaltısını ayaklarıyla çeldi ancak daha sonra VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen Zorbay Küçük penaltının tekrar edilmesine karar verdi. Topun başına geçen Boupendza topu filelerle buluşturarak skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

EN ÇOK PENALTI GOLÜ YİYEN İKİNCİ TAKIM

Trabzonspor, yediği penaltı golü ile bu sezon 8'inci kez penaltıdan gol yedi. Bordo mavili ekip bu alanda 9 penaltı golü yiyen Başakşehir'in ardından ikinci sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Pablo'nun ortasında ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

22. dakikada Bakasetas'ın indirdiği topla birlikte rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan ceza sahası içine giren Djaniny'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'in üstünden ağalarla buluştu. 1-0

45. dakikada Rayane Aabid'in ortasında ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı

76. dakikada Diouf'dan seken topu ceza sahası içinde önünde bulan Kamara'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

77. dakikada Yusuf Sarı, sahasından aldığı topla birlikte rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Yusuf'un ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.

88. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında ceza sahasında Berat Özdemir'in vuruşu auta gitti.

90. dakikada Flavio'nun ceza sahası içinde Boupendza'yı düşürmesi sonucu hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada penaltı atışını kullanan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. Ancak VAR'a giden hakem Zorbay Küçük atışın tekrarlanmasını istedi.

90+6. dakikada penaltı atışında topun başına bu kez Boupendza geçti. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluştu. 1-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ali Saygın Öğel xx, Mustafa Sönmez xx

Trabzonspor: Uğurcan xx, Serkan Asan xx, Edgar le xx, Hosseini xx, Marlon xx, Abdulkadir Parmak xx, Baker xx, Bakasetas xx, Yusuf Sarı xx, Nwakaeme x, Djaniny xx

Yedekler: Erce, Hüseyin, Kamil Ahmet, Atakan, Ahmetcan, Faruk Can, Berat, Flavio, Abdülkadir Ömür, Safa Kınalı

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Hatayspor: Munir x, Popov x, Yusuf Abdioğlu x, Pablo x, Katranis x, Rayane Aabid xx, Riberio x, Kamara xx, Adama Traore x, Boupendza x, Diouf xx

Yedekler: Akın, Ekrem, Burak, Sackey, Claude Billong, Mesut Çaytemel, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Akomadi

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: Djaniny (dk. 22) (Trabzonspor) Boupendza (dk. 90+6) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Bakasetas, Baker (Trabzonspor)