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  3. Son dakika | Trabzonspor'a kahreden haber! Edgar IE sezonu kapattı

Son dakika | Trabzonspor'a kahreden haber! Edgar IE sezonu kapattı

Trabzonspor'un Altay ile oynadığı maçta sakatlanan Edgar IE’in sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Bordo mavili kulübü şoke eden sakatlık sonucu yıldız oyuncu sezonu kapattı.

Son dakika | Trabzonspor'a kahreden haber! Edgar IE sezonu kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 18.haftasında lider Trabzonspor İzmir'de konuk olduğu Altay'ı 1-0 geriye düştüğü maçta Cornelius'un attığı gollerle 2-1 yenerek liderliğini sürdürse de maçın son anlarında stoper Edgar IE'nin sakatlığı ile sarsılmıştı. Sedye ile oyundan çıkan yıldız oyuncunun son durumu belli oldu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, “Salı günü oynadığımız karşılaşmada sağ dizinden sakatlanan Edgar IE’nin bugün çekilen MR’ında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık olduğu tespit edilmiş olup futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır." açıklamasında bulundu. Böylece yıldız oyuncu sezonu kapattı. 

Son dakika | Trabzonspor'a kahreden haber! Edgar IE sezonu kapattı

Tayfun Altuntaş
Editör
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