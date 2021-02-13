Üç aylar orucu iftar saati | İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa iftar vaktiSon dakika | Trabzonspor'da 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildiDemet Akalın'dan kötü haber: Koronavirüs testi pozitif çıktıSON DAKİKA! Somali'de şiddetli patlamaYeniden Kuruluş Anayasası nedir, ne demek?Abdullah Nazırlı Hocaefendi kimdir? Nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Meteoroloji saat verdi!Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı'nın ilk fragmanı yayınlandıFenerbahçe'nin rüya orta sahası, Trabzon maçında sahne alacak!13 Şubat 2021 BİM kataloğu | BİM vakumlu siyah nokta temizleme aleti | Bu cuma BİM kataloğu
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Son dakika | Trabzonspor'da 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

Son dakika | Trabzonspor'da 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

Son dakika... Trabzonspor, perşembe günü yapılan rutin Kovid-19 testlerinde 3 oyucunun testinin pozitif çıktığını ve oyuncuların tedavilerine başlandığını açıkladı.

Son dakika | Trabzonspor'da 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönteminde üst üste galibiyetlerle zirveye yaklaşan Trabzonspor'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada 3 futbolcunun koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Perşembe günü rutin olarak yapılan COVID-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT