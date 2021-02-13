Son dakika | Trabzonspor'da 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönteminde üst üste galibiyetlerle zirveye yaklaşan Trabzonspor'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada 3 futbolcunun koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Perşembe günü rutin olarak yapılan COVID-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."