Son dakika | Trabzonspor'da 5 futbolcu ile yollar ayrıldı

Bordo mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe’ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

AYRILAN FUTBOLCULARIN BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Trabzonspor'da 4 sezon boyunca forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi, bu sezon 20 maçta forma giydi, 1 gol atma başarısı gösterdi.

İranlı stoper Majid Hosseini ise 3 sezon forma giydi. Bu sezon ise 7'si ilk 11 olmak üzere 19 maçta forma giydi.

Orta saha oyuncusu Lewis Baker ise bordo mavili takımda 36 maça çıktı, 2 gol attı, 5 asist yaptı.

Sol bek oyuncusu Marlon ise 38 maçta forma giydi, 1 asist yaptı ve beklentilerin altında kaldı.

Büyük beklentilerle transfer edilen Benik Afobe ise 29 maçta 5 gol attı ve hayal kırıklığına neden oldu.