Son dakika! Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı!
Son dakika! Trabzonspor tarafından yapılan rutin kontrollerde Ahmet Ağaoğlu'nun testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Son dakika haberi... Trabzonspor tarafından yapılan rutin kontrollerde Ahmet Ağaoğlu'nun testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Karadeniz ekibinin yaptığı açıklamada, "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.