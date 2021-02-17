Son dakika: Trabzonspor'da koronavirüs test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 7'ye yükseldi

Son dakika haberi.. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada bir futbolcunun daha koronavirüse yakalandığı belirtildi. Trabzonspor'da test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 7'ye yükseldi.

Trabzonspor kulübünde olağanüstü hal ilan edildi. Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan futbolcuların ardından bu durumun önüne geçilmeye çalışılıyor.

Bordo mavililerde peş peşe yaşanan vakalar sonrası 7 oyuncu koronavirüs sebebiyle, üç oyuncu sakatlığı nedeniyle ve bir oyuncu da kart cezalısı olduğu için Başakşehir ile oynanacak olan maçta oynayamayacak.

3 KİŞİDE DAHA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİĞİ DUYURULMUŞTU

Bugün gündüz saatlerinde Trabzonspor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede rutin yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlarına göre ikisi futbolcu ve biri A Takım personeli olmak üzere 3 kişide koronavirüs tespit edildiği duyurulmuştu.

Trabzonspor kulübünden yapılan açıklamada " Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz COVID 19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır. " ifadelerine yer verilmişti.