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  4. Son dakika | Trabzonspor'da Sivasspor maçı öncesi koronavirüs şoku! 2 futbolcu...

Son dakika | Trabzonspor'da Sivasspor maçı öncesi koronavirüs şoku! 2 futbolcu...

Son dakika haberi... Trabzonspor, iki oyuncusunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Son dakika | Trabzonspor'da Sivasspor maçı öncesi koronavirüs şoku! 2 futbolcu...

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı.

Trabzonspor Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."

Son dakika | Trabzonspor'da Sivasspor maçı öncesi koronavirüs şoku! 2 futbolcu....

Berkem Temizel
Gece Editörü
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