Son dakika | Trabzonspor'da Sivasspor maçı öncesi koronavirüs şoku! 2 futbolcu....

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı.

Trabzonspor Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."