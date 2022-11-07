Son dakika | Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Son dakika... UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor, play-off turunda İsviçre ekibi Basel ile karşılaşacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Son dakika... Geçtiğimiz yıl düzenlenmeye başlanılan kulüp düzeyinin 3. büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, Avrupa Ligi gruplarını 3. basamakta tamamlayan takımlarla, Konferans Ligi gruplarını 2. sırada bitiren takımların karşı karşıya geleceği play-off turu eşleşmeleri İsviçre’nin Nyon şehrindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Play-off karşılaşmaları sonucunda bir üst tura yükselen takımlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’na kalacak.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, Avrupa macerasına Konferans Ligi’nde devam edecek. Bugün gerçekleşen kura çekimi sonucunda Trabzonspor’un play-off turundaki rakibi de İsviçre ekibi Basel oldu.

Bordo-mavililer, ilk maçı 16 Şubat'ta evinde, rövanş mücadelesini ise 23 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.

Konferans Ligi play-off turunda eşleşmeler şöyle:

Karabağ - Gent

Trabzonspor - Basel

Lazio - CFR Cluj

Bodo/Glimt - Lech Poznan

Braga - Fiorentina

AEK Larnaca - Dnipro-1

Sheriff - Partizan

Ludogorets - Anderlecht

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