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  3. Son dakika transfer haberi: İtalyan devi Milan, İrfan Can Kahveci'ye resmi teklif yaptı!

Son dakika transfer haberi: İtalyan devi Milan, İrfan Can Kahveci'ye resmi teklif yaptı!

Son dönemin en çok konuşulan ismi olan İrfan Can Kahveci için İtalyan ekibi Milan, resmi transfer teklifi yaptı.

Son dakika transfer haberi: İtalyan devi Milan, İrfan Can Kahveci'ye resmi teklif yaptı!

Son günlerde ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan İrfan Can Kahveci, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ısrarla takımında görmek istediği bir futbolcuydu. Ancak Başakşehir'in yıldız oyuncu için belirlediği bonservis bedeline çıkamayan Galatasaray yönetimi, transferi askıya almak zorunda kalmıştı.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre ise İtalyan devi Milan, İrfan Can için resmi teklif yaptı. Haberde, İki kulübün anlaşmak üzere masaya oturduğu söyleniyor

Başakşehir, geçtiğimiz günlerde Milan'ın sağ bek oyuncusu Leo Duarte'yi kadrosuna katmıştı. İtalyan yetkililerin bu transfer aracılığıyla da İrfan Can'a ilgisi olduğu söyleniyordu.

İrfan can Kahveci Başakşehir ile çıktığı 146 maçta, 18 gol attı, 15 asist yaptı. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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