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  3. Son dakika | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık enflasyon yüzde 61,14 oldu

Son dakika | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık enflasyon yüzde 61,14 oldu

Son dakika... TÜİK'in verilerine göre Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,46 oranında artarak yıllık bazda yüzde 61, 14 olarak gerçekleşti.

Son dakika | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık enflasyon yüzde 61,14 oldu

Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  verilerine göre Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,46 oranında artarak yıllık bazda yüzde 61, 14 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in bülteninde," TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti." ifadeleri yer aldı. 

 

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 GÖRE 9 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 3 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,73 ile eğitim, %26,95 ile giyim ve ayakkabı ve %34,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %99,12 ile ulaştırma, %70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %69,26 ile ev eşyası oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mart ayında en az artış gösteren ana gruplar %1,78 ile giyim ve ayakkabı, %1,84 ile konut ve %2,78 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,29 ile ulaştırma, %6,55 ile eğitim, %6,04 ile lokanta ve oteller oldu.

Mart 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 69 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 27 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 313 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %51,34, aylık %4,24 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %4,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,38, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,34 ve on iki aylık ortalamalara göre %27,48 artış gerçekleşti.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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