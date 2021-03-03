SON DAKİKA! TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı!

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin enflasyon Enflasyon verilerini açıkladı. Bu kapsamda şubat ayında yüzded 0,91 artan enflasyon yıllık bazda ise 15,61'e yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayına göre yüzde 0,91'lik artış gösterirken 2020'nin Aralık ayına göre yüzde 2,60 yükseldi. 2020 yılının Şubat ayına göre yüzde 15,61; yıllık bazda ise yüzde 12,81 oranında artış yaşandı.





TÜFE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI ŞUBAT 2021 (%)





EN DÜŞÜK ARTIŞ YİNE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜNDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile eğitim, %6,31 ile giyim ve ayakkabı ve %7,15 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %23,74 ile ev eşyası, %22,47 ile ulaştırma ve %20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.



TÜFE ANA HARCAMA GRUPLARINA GÖRE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%)





TÜFE ANA HARCAMA GRUPLARINA GÖRE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%)









