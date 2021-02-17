Son dakika | Tunceli Pülümür'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Son dakika... AFAD verilerine göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika... AFAD verilerine göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 13.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem yerin 9,74 kilometre altında gerçekleşti.
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan açıklamada," Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 13.02'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi. Öte yandan gelişmelerin takip edildiği belirtildi.
Detaylar gelecek...
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Pülümür (Tunceli)
Tarih-Saat : 17.02.2021, 13:02:30 TSİ
Enlem : 39.4278 N
Boylam : 40.2661 E
Derinlik : 9.74 km
Detay : https://t.co/YhEOASY8cc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi