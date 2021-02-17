Son dakika... AFAD verilerine göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 13.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem yerin 9,74 kilometre altında gerçekleşti.

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan açıklamada," Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 13.02'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi. Öte yandan gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Detaylar gelecek...