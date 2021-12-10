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  4. Son dakika! Turgay Demir Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı!

Son dakika! Turgay Demir Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı!

Son dakika! Sergen Yalçın ile yolları ayırmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna kimi getireceği merakla beklenen Beşiktaş'ta gazeteci Turgay Demir çarpıcı bir açıklama yaptı. Demir, sosyal medya hesabından siyah beyazlı ekibin takımın başına Farke'yi getireceğini açıkladı.

Son dakika! Turgay Demir Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı!

Son dakika haberi... Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra takıma yıldız oyuncu takviyeleri de yapan ancak bu sezon bambaşka bir tabloyla karşılaşan Beşiktaş, hem ligde hem de Avrupa'da beklentilerin çok uzağında kalmıştı. Siyah-beyazlı ekipte kötü gidişatın sorumlusu olarak görülen Sergen Yalçın'ın görevi bırakması gündeme gelirken, son olarak Dortmund'a karşı oynanan maçta takımıyla birlikte sahaya çıkan ve mağlup olan Yalçın, birkaç gün sonra ise görevinden ayrıldı.

TEKNİK DİREKTÖR FARKE OLACAK

Sergen Yalçın'ın takımın başından ayrılmasıyla birlikte siyah-beyazlı ekipte takımın başına geçecek teknik direktör ise merakla beklenmeye başlandı. Gündeme birçok isim gelirken, Beşiktaşlı yorumcu Turgay Demir ise önemli bir iddiada bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demir, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün Daniel Farke olduğunu iddia etti. 

Son dakika! Turgay Demir Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı!

ÖNCELİK YABANCI HOCADA

Yönetimin takımın başına öncelikli olarak yabancı bir teknik adam getirmeyi hedeflediğini ifade eden Demir, özellikle Alman ekolüne hazırlık yapıldığını ve bu kapsamda tüm isimlerin Daniel Farke üzerinde ortak bir görüşe sahip olduklarını dile getirdi. Demir, yönetimin işi bitirmek için Alman teknik adamla görüşeceğini ve olumsuz bir geri dönüş almaması durumunda bu işin imzaya kalacağını aktardı.

Son dakika! Turgay Demir Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı!

"GUTİ BİLE OLABİLİR"

Öte yandan her ne kadar Farke ile anlaşma aşamasında olunsa da herhangi bir aksilik durumunda diğer adaylarla da görüşmelere başlanacağını aktaran Demir, "Öncelikli hedef Farke. Şu an için Beşiktaş'ın teknik direktörü Farke diyebiliriz. Eğer Alman hocayla anlaşma sağlanmazsa, Şenol Güneş hatta Guti bile olabilir ama şu an için tek hedef Farke" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Turgay Demir Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı!

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