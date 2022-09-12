Son dakika | Türk futbolundan bir yıldız kaydı! Arda Turan futbolu bıraktı!

Son dakika... Futbol kariyerinde son olarak Galatasaray forması giyen milli futbolcu Arda Turan futbolu bıraktı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Futbol kariyerine Galatasaray alt yapısında başlayan 35 yaşındaki milli futbolcu Arda Turan futbolu bıraktı. Yıldız futbolcu Arda'nın Vedası ismiyle yapılan videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak aldığı kararı kamuoyuna duyurmuş oldu.

Yıldız futbolcu kariyerinde Manisaspor, Başakşehir, Atletico Madrid, Barcelona ve Galatasaray'ın yanı sıra A Milli Takımı forması giydi.

ARDA TURAN'IN KARİYERİ VE BAŞARILARI

Kariyerinde 527 maça çıkan Arda Turan 90 gol attı, 127 asist yaptı.

Arda Turan, futbol kariyerinde İspanya Ligi (2) UEFA Süper Kupa (2) UEFA Avrupa Ligi, İspanya Kupası (3), Türkiye Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

KulüpOynadığı MaçGolAsist
GalatasarayGalatasaray2404977
Atlético de MadridAtlético de Madrid1782232
FC BarcelonaFC Barcelona551511
İstanbul Başakşehir FKİstanbul Başakşehir FK3924
ManisasporManisaspor1523

Son dakika | Türk futbolundan bir yıldız kaydı! Arda Turan futbolu bıraktı!

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