Son dakika | Türk futbolundan bir yıldız kaydı! Arda Turan futbolu bıraktı!

Futbol kariyerine Galatasaray alt yapısında başlayan 35 yaşındaki milli futbolcu Arda Turan futbolu bıraktı. Yıldız futbolcu Arda'nın Vedası ismiyle yapılan videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak aldığı kararı kamuoyuna duyurmuş oldu.
Yıldız futbolcu kariyerinde Manisaspor, Başakşehir, Atletico Madrid, Barcelona ve Galatasaray'ın yanı sıra A Milli Takımı forması giydi.
ARDA TURAN'IN KARİYERİ VE BAŞARILARI
Kariyerinde 527 maça çıkan Arda Turan 90 gol attı, 127 asist yaptı.
Arda Turan, futbol kariyerinde İspanya Ligi (2) UEFA Süper Kupa (2) UEFA Avrupa Ligi, İspanya Kupası (3), Türkiye Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
|Kulüp
|Oynadığı Maç
|Gol
|Asist
|Galatasaray
|240
|49
|77
|Atlético de Madrid
|178
|22
|32
|FC Barcelona
|55
|15
|11
|İstanbul Başakşehir FK
|39
|2
|4
|Manisaspor
|15
|2
|3