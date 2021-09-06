Son dakika | Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevden alınmak için mahkemeye başvurdu

Türkiye'nin birçok yerinde meydana gelen orman yangınları sonrası yangın söndürme uçaklarının faaliyete hazır bulunmaması nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı çarpıcı bir adım attı. 16 Ekim 2019’da Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı olarak atanan Aşçı, Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulunarak görevden alınmasını talep etti.

UÇAKLAR İÇİN 4 MİLYON DOLARA UÇABİLİR DEMİŞTİ

Sözcü'de yer alan habere göre Cenap Aşçı, son yangınların ardından yaptığı birçok açıklamada THK envanterinde bulunan 6 CL-215 uçağının 4 milyon dolara uçabilir hale gelebileceğini açıklamıştı.

AÇIKLAMALARI İLE ŞAŞKINLIK YARATMIŞTI

Öte yandan Habertük TV'de Afşin Yurdakul'un sunduğu 360 programına bağlanan THK Başkanı Cenap Aşçı şaşırtan ifadeler kullanmıştı.

Yurdakul'un uçakların bakımı hakkındaki sorusuna yanıt veren THK Başkanı Cenap Aşçı, “Bakım sorumluluğu Türk Hava Kurumu'nun kendisindedir” demişti.

Yurdakul'un şaşkın ifadesinin ardından tekrar "Affedin?" demesi üzerine Aşçı yanıtını tekrarlamıştı. Yurdakul'un ‘Başkan olduğunuz için size soruyorum, neden bakım yapılmadı?’ diye sorması üzerine Aşçı, “Ben THK Başkanı değilim, THK Kayyum Heyeti Başkanıyım” yanıtını vermişti.

"DÜĞÜNE DEĞİL, NİKAHA KATILDIM"

Öte yandan yangınlar başladığı gün bir düğüne katılmasına ilişkin şunları söylemişti:

"Ben düğün değil nikaha katıldım. Çocukluğuna şahit olduğumuz hanım kızımızın nikahına gittik. Şehitlerimizin olduğu gün, orman yangınlarının olduğu gün bizim eğlencede bulunmamız mümkün değil. Sadece nikaha gittik, tebrik ettik. Şu anda 3 tane uçak ve helikopterlerimiz Türkiye'nin muhtelif yerlerinde konuşlanmış vaziyette. Orman Bakanlığı demediği sürece bizim kontak açmamız mümkün değil. Milletimiz THK böyle yangın varken nikaha gidip, tebrik etmesin diyorsa saygım vardır. Ama biz eğlenmedik, göbek atmadık. 32 yıldır devlet memuruyum. Hiçbir zaman öne çıkma gayretimiz olmadı. Televizyona da çok çıkmak istemedim. Baktım ki linç kampanyası var. Halkımız ne derse boynumuz kıldan ince."