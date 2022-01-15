Son dakika | Türk Hava Yolları duyurdu: İç hatlarda PCR testi zorunluğu kaldırıldı, HES kodu ibrazı yeterli olacak

Son dakika... Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararıyla zorunlu PCR testi uygulamasının kaldırılmasıyla Türk Hava Yolları yeni bir karar aldı. Buna göre iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluğunun kaldırıldı. Vatandaş böylece HES kodunun ibraz ederek yurt içinde seyahat edebilecek.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi alınan karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede," Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır. HES Kodunu ibraz yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.