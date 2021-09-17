Son dakika | Türkiye, kırmızı listeden çıktı! İngiltere Türkiye'yi karantina listesinden çıkardığını açıkladı

Son dakika haberi... İngiltere hükümeti, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke konusunda flaş bir karar aldı.

İngiltere, çok sayıda ülkeyi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karantina önlemleri kapsamında başlatılan ve seyahati zorlaştıran kırmızı listeden çıkardı. İngiltere hükümetinin aldığı karar, 4 Ekim Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.

TÜRKİYE YEŞİL LİSTEDE

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Kırmızı-Sarı-Yeşil listeden oluşan seyahat kısıtlama düzenlemesi yeni haliyle kırmızı ve yeşil liste olarak güncellendi.

Daha önce Türkiye'yi kırmızı listede tutan İngiltere, bu kez kararında geri adım attı ve Türkiye'yi yeşil listeye aldı.

Öncesinde Türkiye'nin de içinde yer aldığı kırmızı listede bulunan ülkelere seyahat ettikten sonra İngiltere'ye gidenler, 10 gün boyunca hükümetin belirlediği tecrit otellerinde kalmak zorundaydı.

Yeni düzenleme ile birlikte Türkiye'yi ziyaret eden kişiler İngiltere'ye döndüklerinde ya da Türkiye'den direkt olarak İngiltere'ye gidenler karantinada kalmadan yaşamlarına devam edebilecek.