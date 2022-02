Son dakika |Türkiye tarafını belli etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile telefonda görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna- Rusya krizinin tavan yaptığı günlerde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan- Zelenski görüşmesinde Ukrayna - Rusya krizi ele alındı. Son durum ve gelişmeler ele alınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurguladı.

Görüşmede, Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı da ele alındı.

Had a phone conversation with @RTErdogan. Expressed gratitude for supporting ?? position on the latest provocative decisions of ??. Also thanked for the support of the initiative to hold a summit of permanent members of the UN Security Council with the participation of ??-??-??.