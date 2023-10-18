Son Dakika... Türkiye'de Filistin için 3 günlük milli yas ilan edildi!

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı nedeniyle 3 gün süreyle milli yas ilan edileceğini açıkladı.

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Son Dakika... Türkiye'de Filistin için 3 günlük milli yas ilan edildi!

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edileceğini bildirdi.

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