Son Dakika... Türkiye'de Filistin için 3 günlük milli yas ilan edildi!
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı nedeniyle 3 gün süreyle milli yas ilan edileceğini açıkladı.
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