Son dakika | Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'in Başbakanı Andersson'dan flaş açıklama: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi sonrası Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olmaya karar verdi. Ancak bu iki ülkenin Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerinin eylemlerine izin vermesi nedeniyle Türkiye bu iki ülkenin NATO üyeliklerine karşı çıktı. Bunun üzerine iki ülke Türkiye'nin terör konusunda endişelerini gidermek için birlikte hareket etmeye başladı.

"ÇÖZÜM BULABİLMEK İÇİN DİYALOĞU SÜRDÜRÜYORUZ"

Son durum hakkında açıklama yapan İsveç Başbakanı Andersson "Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz. Çözüm bulabilmek için Finlandiya ile birlikte diyaloğu sürdürüyoruz" dedi.

NATO SEKRETERİ STOLTENBERG'TEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO, AB ve İsveç tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK'ya karşı terörle mücadele de dahil olmak üzere endişelerini dile getirdiğini ifade ederek, Türkiye'nin endişelerini hızla gidermek için 3 ülke yetkilileri ile temas halinde olduğunu söyledi.

(İHA)