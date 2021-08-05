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  3. Son dakika | Turuncu kategoride yer alan terörist Zana Kılıçoğlu etkisiz hale getirildi

Son dakika | Turuncu kategoride yer alan terörist Zana Kılıçoğlu etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Hakkari'de etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin ''Turuncu'' kategoride yer alan Zana Kılıçoğlu olduğu tespit edildi.

Son dakika | Turuncu kategoride yer alan terörist Zana Kılıçoğlu etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK mensubu 2 teröristten birinin  'Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan 'Vejin' kod adlı  Zana Kılıçoğlu olduğunu duyuran İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"5 Ağustos 2021 günü Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile müşterek olarak yapılan operasyonlarda 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi. 
 
Hakkari, Yüksekova ilçesi, Tilören bölgesinde sabah saatlerinde İHA marifetiyle örgüt mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınağa yönelik yapılan hava harekatında aralarında Bakanlığımızın Terörden Arananlar Turuncu kategoride yer alan Vejin (K) Zana Kılıçoğlu'nun olduğu 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. "

Berkem Temizel
Gece Editörü
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