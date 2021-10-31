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  3. Son dakika | Uçak'ta korkutan patlama! Yolcular korku dolu anlar yaşadı

Son dakika | Uçak'ta korkutan patlama! Yolcular korku dolu anlar yaşadı

Adana İstanbul seferli THY uçağında korkutan bir patlama sesi meydana geldi. Yolcular içerisinde bulunan oyuncu Emre Karayel sosyal medya hesabından olayın detaylarını takipçileriyle paylaştı.

Son dakika | Uçak'ta korkutan patlama! Yolcular korku dolu anlar yaşadı

Oyuncu Emre Karayel Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Adana'dan dönerken büyük kaza atlattıklarını belirtti.

Uçakta patlama olduğunu ve yıldırım çarptığını söyledi.

Son dakika | Uçak'ta korkutan patlama! Yolcular korku dolu anlar yaşadı

KAPTAN ANONS YAPTI VE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE İNİŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Uçak kaptanının durumla ilgili anons yaptığını ve uçağı başarılı bir şekilde havalimanına indirdiğini belirtti.

Son dakika | Uçak'ta korkutan patlama! Yolcular korku dolu anlar yaşadı

Tweetin sonunda da olay anında çok korktuğunu aktardı.

Öte yandan ünlü kişiler ve Karayel'in birçok sosyal medya takipçisi tweetin altında kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Son dakika | Uçak'ta korkutan patlama! Yolcular korku dolu anlar yaşadı

 

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