Son dakika! UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E grubunu lider tamamlayarak son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Son 16 turu öncesi play-off eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi tamamlandı. Kura çekiminin ardından Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. Buna göre cimbom, aşağıdaki eşleşmelerden galip ayrılan takımlardan biriyle mücadele edecek.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Sevilla - Dinamo Zagreb

Atalanta - Olimpiakos

RB Leipzig - Real Sociedad

Barcelona - Napoli

Zenit - Real Betis

Borussia Dortmund - Glasgow Rangers

Sheriff - Braga

Porto - Lazio

Play-off turunda ilk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak.

Grubunu lider bitiren Galatasaray'ın son 16 turunda mücadele edeceği rakibi ise 25 Şubat'ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.