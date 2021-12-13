UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi canlı izle | UEFA TV canlı yayın izle linki"Bay Duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı?" diyerek Russell Crowe'a şaka yapan kimdir?Gazeteci Metin Gören kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıMuakkip ne demek, TDK'ya göre Muakkip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Seksenler'in Şahin'i Ceyhun Fersoy'dan korkutan paylaşım! Yüzü gözü mosmor! "Şikayetçi olacağım"Sıvı Dolum Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıSon dakika! Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!Fermuar İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıUEFA Şampiyonlar Ligi yeniden kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura çekimi neden tekrarlandı, ne oldu?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Son dakika! UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri!

Son dakika! UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel takipleri belli oldu. Sarı kırmızılıların rakibi play-off turunun ardından yapılacak kura çekiminde belli olacak.

Son dakika! UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E grubunu lider tamamlayarak son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Son 16 turu öncesi play-off eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi tamamlandı. Kura çekiminin ardından Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. Buna göre cimbom, aşağıdaki eşleşmelerden galip ayrılan takımlardan biriyle mücadele edecek.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Sevilla - Dinamo Zagreb
Atalanta - Olimpiakos
RB Leipzig - Real Sociedad
Barcelona - Napoli
Zenit - Real Betis
Borussia Dortmund - Glasgow Rangers
Sheriff - Braga
Porto - Lazio

Son dakika! UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleriPlay-off turunda ilk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak.

Grubunu lider bitiren Galatasaray'ın son 16 turunda mücadele edeceği rakibi ise 25 Şubat'ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.Son dakika! UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
2
0
0
0
22
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT