Son dakika! UEFA Uluslar Ligi: Türkiye, Fareo Adaları yenmedi, yedi! 4- 0 skorla mücadele tamamlandı!

Süper Lig ve alt liglerde futbol heyecanının tamamlanması sonrası heyecan milli maçlarla sürüyor. Bu kapsamda UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Fareo Adaları'nı ağırladı. Rekabetin had safhada olduğu karşılaşmada Türkiye Fareo Adaları'nı 4- 0 yendi.

UEFA ULUSLAR LİGİ: TÜRKİYE 4 - 0 FAREO ADALARI | MAÇ SONUCU

Türkiye, Fareo Adaları ile karşılaştığı müsabakadan 4- 0 üstünlükle galip çıktı.

1' Fareo Adaları maça başladı.

4' Milli Takımımız etkili geldi. Dorukhan Toköz, kaleyi karşıdan gören bir yerden şutunu attı ancak top auta çıktı.

27' Türkiye Faroe Adaları kalesine tehlikeli geldi. Sol kanattan Ferdi Kadıoğlu rakibini çalımlayarak sıfıra indi ve ceza sahası arkasına ortasını gönderdi. Cengiz Ünder gelişine şut atmak istedi ancak istediği gibi vuruş yapamayınca Fareo Adaları savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.

34' Enes Ünal'la gole çok yaklaştık. Sol köşeden Hakan Çalhanoğlu korneri kullandı. Ön direğe koşu yapan Enes Ünal kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.

GOL | 37' Milli Takımımız, Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti. Savunma arkasına atılan pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu şutun attı. Fareo Adaları kalecisi Nielsen'in ayaklarına çarpan top Cengiz Ünder'in önünde kaldı. Cengiz aşırma vuruşla topu filelere gönderdi.

41' Millilerimiz Enes Ünal ile golü buldu ancak öncesinde hakem Trustin Farrugia Cann faul düdüğünü çaldığı için gol geçerli sayılmadı. Sol köşeden Hakan Çalhanoğlu orasını gönderdi. Merih Demiral yükselip kafa vuruşunu yaptı. Enes önünde kalan topa dokunup golünü attı ancak hakem Merih'in pozisyonu için faul kararı verdi.

GOL | 47' Millilerimiz Halil Dervişoğlu'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi. Sol kanatta Doğukan Sinik, Enes Ünal'a hızlı bir şekilde oynadı. Enes, tek topla Halil'i hareketlendirdi. Halil Dervişoğlu topla birlikte 25 metre ilerledikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu atarak topu filelere gönderdi.

İPTAL | 54' Cengiz Ünder'le millilerimiz 3-0 öne geçti. Ancak VAR incelemesi sonrasında ofsayt nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

GOL | 82'Millilerimiz Serdar Dursun'un golüyle durumu 3-0'a getirdi. Sağ köşeden Hakan Çalhanoğlu korneri kullandı. Ceza sahasında Serdar Dursun kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Nielsen çıkarmak istedi ancak top filelerle buluştu.

MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI