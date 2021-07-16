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  3. Son dakika | UEFA'dan flaş karar! 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da yapılacak

Son dakika | UEFA'dan flaş karar! 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da yapılacak

Son dakika haberi... UEFA, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Son dakika | UEFA'dan flaş karar! 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da yapılacak

Son dakika haberi...  UEFA'dan yapılan açıklamada 2023 yılındaki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 ile 2022-23 sezonu grup kura çekimlerinin İstanbul'da yapılacak.

Geçen sezon İstanbul’da oynanması planlanan, fakat yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Portekiz’e taşınan Şampiyonlar Ligi finali, 2023 yılında İstanbul’da yapılacak.

UEFA’dan yapılan paylaşımda, finalin Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı belirtildi. UEFA aynı zamanda, gelecek 4 yılda Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı tüm şehirleri açıkladı.

2022: Saint Petersburg, Rusya
2023: İstanbul, Türkiye
2024: Londra, İngiltere
2025: Münih, Almanya

Son dakika | UEFA'dan flaş karar! 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da yapılacak

Son dakika | UEFA'dan flaş karar! 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da yapılacak

Son dakika | UEFA'dan flaş karar! 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da yapılacak

Son dakika | UEFA'dan flaş karar! 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da yapılacak

Son dakika | UEFA'dan flaş karar! 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da yapılacak

Berkem Temizel
Gece Editörü
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