Son dakika! UEFA'dan Galatasaray'a ceza! 2 maç seyircisiz!

Son dakika haberi... UEFA'dan Galatasaray'a ceza geldi. Marsilya ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında yanan meşaleler nedeniyle, sarı-kırmızılılara 50 bin Euro ceza verildi.

UEFA Avrupa Ligi E gurubu maçında Marsilya ile oynadıkları karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Komitesi, Galatasaray’a 50 bin Euro para ve iki deplasman maçında taraftara bilet satmama kararı vermişti. Sarı kırmızılı ekibin itiraz ettiği bu karar sonrasında UEFA Temyiz Komitesi, Galatasaray'ın şikayetini reddetti.

CEZASI ONAYLANDI

Bu kararla birlikte Galatasaray'ın 50 bin Euro'luk para ve iki deplasman maçında taraftarlara bilet satamama cezası onanmış oldu. Sarı kırmızılı ekibe ayrıca hasarlar için 8 bin Euro'luk ek ceza verildiği ifade edildi.

Buna göre Galatasaray, grupta bir sonraki deplasman maçı olan Lazio karşılaşmasıyla birlikte ikinci tura yükselmesi durumunda deplasmanda oynayacağı maçta seyircisinin desteğinden mahrum kalacak.