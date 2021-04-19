SON DAKİKA! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması!

Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 7. Kesim Habibler-Hasdal şantiyesindeki incelemelerinin ardından, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kanal İstanbul hakkında konuştu.

"TAMAMINI HİZMETE ALMIŞ OLACAĞIZ"

Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmalarını tamamladıklarını bildiren Karaismailoğlu konuşmasında, "Bağlantı yolları ile birlikte toplam 400 kilometre uzunluğunda olan Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmalarını tamamlıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'inci kesimi Hasdal Kavşağı-Habipler Kavşağı arasında yapım çalışmalarında son aşamaya geldik. Habipler ile Hasdal kesiminin açılmasıyla birlikte, 400 km uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu’nun tamamını hizmete almış olacağız." ifadelerine yer verdi.

Ardından Kanal İstanbul hakkında açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, , "Marmara Bölgesi'nin gelecek resminde en stratejik, katma değerli proje yapımına kısa süre sonra başlayacağımız Kanal İstanbul olacak" dedi.